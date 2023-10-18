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Шольц: правительство ФРГ продолжит оказывать гуманитарную помощь сектору Газа

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Правительство Германии продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

«Я могу здесь заверить, что мы не оставим людей одних. Правительство ФРГ продолжит гуманитарную деятельность для Газы, чтобы облегчить страдания мирного населения», — цитирует Шольца ТАСС.

Ранее Шольц заявил о необходимости расследования обстоятельств удара по больнице в Газе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по больнице в секторе Газа является преступным деянием и актом расчеловечивания.

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