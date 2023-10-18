Ситуация на Украине становится всё более опасной из-за риска войны США с Россией.

Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«С каждым днём ситуация на Украине становится всё более опасной», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что это связано с тем, что риски конфронтации НАТО с Россией продолжают существовать.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут линию на полное свёртывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.

Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что Владимир Зеленский приказал украинской армии действовать по тактике Североатлантического альянса, в результате чего ВСУ терпят поражение.