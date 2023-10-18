TAC: США по глупости провоцируют одновременную конфронтацию с Россией и Китаем

Вашингтон по глупости создаёт стратегическое перенапряжение и провоцирует одновременную конфронтацию с Москвой и Пекином. Об этом пишет Тед Гален Карпентер в материале для The American Conservative.

Как отмечается в материале, враждебный курс внешней политики США по отношению одновременно к КНР и России сопряжён с огромными рисками и затратами.

Нынешний подход Белого Дома усилит и без того тревожное стратегическое перенапряжение, которое истощает США, считает автор.

По мнению Карпентера, если США полны решимости вести конфронтацию против любой из этих двух стран, необходимо восстановить отношения с «меньшим противником» — Россией.

Политическая некомпетентность Вашингтона уже привела к «холодной войне» на два фронта, но если администрация президента Джо Байдена продолжит в том же духе, ситуация перерастёт в «горячую войну» на два фронта с ядерными последствиями, добавил он.

Перевод материала на русский язык приводит ИноТВ.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что США заставляют союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем.

Как сообщало издание Global Times, доклад межпартийной комиссии конгресса говорит о том, что среди американской элиты распространяется идея возможности ведения одновременной ядерной войны с Россией и Китаем.