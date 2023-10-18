Хабек: экономическая модель ФРГ основывалась на дешёвом российском газе

Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек заявил, что экономическая модель ФРГ основывалась, если упростить, на дешёвом российском газе.

Об этом пишет Sputnik Молдова.

«Экономическая модель Германии основывалась, если упростить, на дешёвом российском газе, и его теперь нет», — заявил Хабек.

Также модель экономики ФРГ была основана «на вечно дружественном рынке сбыта в Китае», отметил он.

«С этим теперь тоже проблемы», — заключил Хабек.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что в настоящий момент экономические отношения ЕС и Китая далеки от удовлетворительных.