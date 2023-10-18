Узнать больше

Хабек: экономическая модель ФРГ основывалась на дешёвом российском газе

Короткая ссылка
Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек заявил, что экономическая модель ФРГ основывалась, если упростить, на дешёвом российском газе.
Хабек: экономическая модель ФРГ основывалась на дешёвом российском газе
  • AP

Об этом пишет Sputnik Молдова.

«Экономическая модель Германии основывалась, если упростить, на дешёвом российском газе, и его теперь нет», — заявил Хабек.

Также модель экономики ФРГ была основана «на вечно дружественном рынке сбыта в Китае», отметил он.

«С этим теперь тоже проблемы», — заключил Хабек.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что в настоящий момент экономические отношения ЕС и Китая далеки от удовлетворительных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить