Хабек: экономическая модель ФРГ основывалась на дешёвом российском газе
- AP
Об этом пишет Sputnik Молдова.
«Экономическая модель Германии основывалась, если упростить, на дешёвом российском газе, и его теперь нет», — заявил Хабек.
Также модель экономики ФРГ была основана «на вечно дружественном рынке сбыта в Китае», отметил он.
«С этим теперь тоже проблемы», — заключил Хабек.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что в настоящий момент экономические отношения ЕС и Китая далеки от удовлетворительных.