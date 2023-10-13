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Боррель: экономические отношения ЕС и КНР далеки от удовлетворительных

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что в настоящий момент экономические отношения ЕС и Китая далеки от удовлетворительных.
Боррель: экономические отношения ЕС и КНР далеки от удовлетворительных
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом Боррель написал в статье для газеты South China Morning Post.

«На экономическом фронте наши отношения сейчас далеки от удовлетворительных», — говорится в публикации.

По словам еврочиновника, дисбаланс в экономических отношениях ЕС и Китая продолжает усугубляться.

В августе стало известно, что, по данным аналитического центра IW, за последние годы доля КНР на рынке импорта ЕС существенно увеличилась.

Прежде всего это касается товаров тяжёлой промышленности, на которых преимущественно специализировалась Германия.

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