Президент Египта осудил удар по больнице Аль-Ахли в городе Газа
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Об этом пишет ТАСС.
«Я самым решительным образом осуждаю эту преднамеренную атаку, которая представляет собой очевидное нарушение международного права», — отметил он.
Ас-Сиси добавил, что власти и народ Египта считают неприемлемым продолжение тактики ударов по гражданскому населению и требуют её немедленного прекращения.
Ранее в Газе заявили о гибели более 600 человек при обстреле больницы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по больнице в секторе Газа является преступным деянием и актом расчеловечивания.