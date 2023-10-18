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Президент Египта осудил удар по больнице Аль-Ахли в городе Газа

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Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что удар, нанесённый израильскими военными по больнице Аль-Ахли в городе Газа, является очевидным нарушением международного права.
Президент Египта осудил удар по больнице Аль-Ахли в городе Газа
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«Я самым решительным образом осуждаю эту преднамеренную атаку, которая представляет собой очевидное нарушение международного права», — отметил он.

Ас-Сиси добавил, что власти и народ Египта считают неприемлемым продолжение тактики ударов по гражданскому населению и требуют её немедленного прекращения.

Ранее в Газе заявили о гибели более 600 человек при обстреле больницы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по больнице в секторе Газа является преступным деянием и актом расчеловечивания.

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