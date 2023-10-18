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Представитель «Исламского джихада» в Иране осудил удары Израиля по сектору Газа

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Представитель «Исламского джихада» в Иране Нассер Абу-Шариф в интервью RT назвал преступлением против человечества удары Израиля по сектору Газа и блокаду анклава.
Представитель «Исламского джихада» в Иране осудил удары Израиля по сектору Газа
  • AP

Он призвал арабские страны сплотиться, чтобы спасти Палестину.

«Наш народ, наша нация, движения сопротивления, наши лидеры и военно-политические деятели — все они должны действовать сейчас. Нация должна встать и показать лицемерному Западу день, который они не видели до этого. Эта война не должна закончиться, пока не осуществятся мечты Палестины», — заявил он.

По его словам, всё, что сейчас требуется, — подписание соглашения с Израилем о соблюдении прав палестинцев.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант предложил бойцам ХАМАС сдаться без условий.

Также сообщалось, что лидер ХАМАС Исмаил Хания возложил на США ответственность за преступления Израиля в Газе.

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