Представитель «Исламского джихада» в Иране осудил удары Израиля по сектору Газа

Представитель «Исламского джихада» в Иране Нассер Абу-Шариф в интервью RT назвал преступлением против человечества удары Израиля по сектору Газа и блокаду анклава.

Он призвал арабские страны сплотиться, чтобы спасти Палестину.

«Наш народ, наша нация, движения сопротивления, наши лидеры и военно-политические деятели — все они должны действовать сейчас. Нация должна встать и показать лицемерному Западу день, который они не видели до этого. Эта война не должна закончиться, пока не осуществятся мечты Палестины», — заявил он.

По его словам, всё, что сейчас требуется, — подписание соглашения с Израилем о соблюдении прав палестинцев.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант предложил бойцам ХАМАС сдаться без условий.

Также сообщалось, что лидер ХАМАС Исмаил Хания возложил на США ответственность за преступления Израиля в Газе.