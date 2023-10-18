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Си Цзиньпин: за десять лет лидеры КНР и России наладили добрые деловые отношения

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Лидеры Китая и России за последние десять лет наладили добрые деловые и крепкие дружественные отношения, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Об этом, как информирует ТАСС, он сообщил в ходе российско-китайских переговоров.

«За десять лет, с 2013 года, мы с вами, господин президент, провели 42 встречи, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу», — сказал Си Цзиньпин российскому лидеру Владимиру Путину.

Также он отметил, что политическое взаимное доверие России и Китая постоянно усиливается.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай достигли объёма товарооборота в $200 млрд.

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