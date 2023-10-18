Израильский дипломат Радиан-Гордон: ни одна из сторон не готова к переговорам

Посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон заявила газете 20minutos, что ни одна из сторон палестино-израильского конфликта не готова к переговорам.

«Я не думаю, что сейчас подходящее время для того, чтобы предлагать решения, потому что ни одна из сторон не готова к переговорам», — сказала дипломат.

При этом она отметила, что Израиль находятся на этапе войны, цель которой — уничтожить ХАМАС.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант предложил бойцам ХАМАС сдаться без условий.

Также сообщалось, что лидер ХАМАС Исмаил Хания возложил на США ответственность за преступления Израиля в Газе.