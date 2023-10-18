Израильский дипломат Радиан-Гордон: ни одна из сторон не готова к переговорам
«Я не думаю, что сейчас подходящее время для того, чтобы предлагать решения, потому что ни одна из сторон не готова к переговорам», — сказала дипломат.
При этом она отметила, что Израиль находятся на этапе войны, цель которой — уничтожить ХАМАС.
Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант предложил бойцам ХАМАС сдаться без условий.
Также сообщалось, что лидер ХАМАС Исмаил Хания возложил на США ответственность за преступления Израиля в Газе.