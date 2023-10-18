Узнать больше

Израильский дипломат Радиан-Гордон: ни одна из сторон не готова к переговорам

Короткая ссылка
Посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон заявила газете 20minutos, что ни одна из сторон палестино-израильского конфликта не готова к переговорам.

«Я не думаю, что сейчас подходящее время для того, чтобы предлагать решения, потому что ни одна из сторон не готова к переговорам», — сказала дипломат.

При этом она отметила, что Израиль находятся на этапе войны, цель которой — уничтожить ХАМАС.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант предложил бойцам ХАМАС сдаться без условий.

Также сообщалось, что лидер ХАМАС Исмаил Хания возложил на США ответственность за преступления Израиля в Газе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить