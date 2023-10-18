Бывший американский дипломат Час Фриман выразил мнение, что ВСУ потеряли две армии и сейчас теряют третью в боях за прорыв российской обороны.

Об этом экс-дипломат заявил Youtube-каналу Dialogue works.

При этом Фриман отметил, что вместе с этим Россия готовит наступление.

«Мы вот-вот увидим наступление русских», — сказал бывший дипломат.

Ранее Фриман заявил, что Украина не сможет захватить Крым.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.