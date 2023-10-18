Экс-дипломат Фриман: две армии ВСУ уничтожены, третья гибнет прямо сейчас
Об этом экс-дипломат заявил Youtube-каналу Dialogue works.
При этом Фриман отметил, что вместе с этим Россия готовит наступление.
«Мы вот-вот увидим наступление русских», — сказал бывший дипломат.
Ранее Фриман заявил, что Украина не сможет захватить Крым.
Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.