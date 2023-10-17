Бывший американский дипломат Час Фриман выразил уверенность, что Вооружённым силам Украины не удастся захватить Крым.

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Dialogue works.

«Так что у Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон», — сказал Фриман.

Он добавил, что Украина также рискует потерять подконтрольные ей территории.

По словам экс-дипломата, будущие переговоры между Россией и Украиной будут проходить на условиях Москвы.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.