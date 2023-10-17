Экс-дипломат США Фриман заявил, что Украина не сможет захватить Крым
- РИА Новости
Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Dialogue works.
«Так что у Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон», — сказал Фриман.
Он добавил, что Украина также рискует потерять подконтрольные ей территории.
По словам экс-дипломата, будущие переговоры между Россией и Украиной будут проходить на условиях Москвы.
Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.