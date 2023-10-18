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Байден выразил соболезнования из-за гибели людей при ударе по больнице в Газе

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Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с гибелью людей при «взрыве больницы» в секторе Газа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Также отмечается, что американский лидер пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что, согласно дополнительной проверке, ответственность за удар по больнице в секторе Газа несёт группировка «Исламский джихад», а не израильские военные.

Также зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, ответственность за которое несут США.

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