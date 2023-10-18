Байден выразил соболезнования из-за гибели людей при ударе по больнице в Газе
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Также отмечается, что американский лидер пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что, согласно дополнительной проверке, ответственность за удар по больнице в секторе Газа несёт группировка «Исламский джихад», а не израильские военные.
Также зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, ответственность за которое несут США.