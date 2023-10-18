Медведев возложил вину за удар по больнице в секторе Газа на США

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, ответственность за которое несут США.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Чудовищный удар по больнице в секторе Газа, безусловно, является военным преступлением», — говорится в сообщении.

По словам Медведева, финальную ответственность за удар несут те, кто «цинично зарабатывает» на войнах в разных странах и на разных континентах.

«Соединённые Штаты Америки», — добавил зампредседателя Совбеза.

Ранее лидер ХАМАС Исмаил Хания возложил на США ответственность за преступления Израиля в Газе.

Также сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о непричастности армии Израиля к удару по больнице в Газе.