Медведев возложил вину за удар по больнице в секторе Газа на США
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Чудовищный удар по больнице в секторе Газа, безусловно, является военным преступлением», — говорится в сообщении.
По словам Медведева, финальную ответственность за удар несут те, кто «цинично зарабатывает» на войнах в разных странах и на разных континентах.
«Соединённые Штаты Америки», — добавил зампредседателя Совбеза.
Ранее лидер ХАМАС Исмаил Хания возложил на США ответственность за преступления Израиля в Газе.
Также сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о непричастности армии Израиля к удару по больнице в Газе.