В Израиле заявили об ответственности «Исламского джихада» за удар по больнице
Отмечается, что в ЦАХАЛ выявили массовый пуск ракет из Газы, которые пролетали рядом с больницей Аль-Ахли в момент удара по ней.
«Данные из многих источников, которые у нас есть, говорят о том, что группировка «Исламский джихад» ответственна за неудачный ракетный пуск, при котором была поражена больница в Газе», — говорится в сообщении.
Ранее Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек при обстреле больницы Аль-Ахли со стороны Израиля.