Узнать больше

В Израиле заявили об ответственности «Исламского джихада» за удар по больнице

Короткая ссылка
За удар по больнице в секторе Газа ответственность несёт группировка «Исламский джихад», заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в ЦАХАЛ выявили массовый пуск ракет из Газы, которые пролетали рядом с больницей Аль-Ахли в момент удара по ней.

«Данные из многих источников, которые у нас есть, говорят о том, что группировка «Исламский джихад» ответственна за неудачный ракетный пуск, при котором была поражена больница в Газе», — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек при обстреле больницы Аль-Ахли со стороны Израиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить