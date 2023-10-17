В Израиле заявили об ответственности «Исламского джихада» за удар по больнице

За удар по больнице в секторе Газа ответственность несёт группировка «Исламский джихад», заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в ЦАХАЛ выявили массовый пуск ракет из Газы, которые пролетали рядом с больницей Аль-Ахли в момент удара по ней.

«Данные из многих источников, которые у нас есть, говорят о том, что группировка «Исламский джихад» ответственна за неудачный ракетный пуск, при котором была поражена больница в Газе», — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек при обстреле больницы Аль-Ахли со стороны Израиля.