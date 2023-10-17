Узнать больше

ВКС России уничтожили лагерь подготовки террористов в Сирии

Короткая ссылка
Российские ВКС нанесли авиационные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб, уничтожив лагерь подготовки и склад боеприпасов.
ВКС России уничтожили лагерь подготовки террористов в Сирии
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«ВКС России продолжили нанесение авиационных ударов по объектам незаконных вооружённых формирований. В провинции Идлиб уничтожены лагерь подготовки боевиков в районе населённого пункта Шейх-Юсеф и склад боеприпасов террористов в районе населённого пункта Дара-Гарби», — сказал он.

Ранее Кулить сообщил, что террористы готовятся к нападению на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить