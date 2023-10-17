ВКС России уничтожили лагерь подготовки террористов в Сирии
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«ВКС России продолжили нанесение авиационных ударов по объектам незаконных вооружённых формирований. В провинции Идлиб уничтожены лагерь подготовки боевиков в районе населённого пункта Шейх-Юсеф и склад боеприпасов террористов в районе населённого пункта Дара-Гарби», — сказал он.
Ранее Кулить сообщил, что террористы готовятся к нападению на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации.