ВКС России уничтожили лагерь подготовки террористов в Сирии

Российские ВКС нанесли авиационные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб, уничтожив лагерь подготовки и склад боеприпасов.

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«ВКС России продолжили нанесение авиационных ударов по объектам незаконных вооружённых формирований. В провинции Идлиб уничтожены лагерь подготовки боевиков в районе населённого пункта Шейх-Юсеф и склад боеприпасов террористов в районе населённого пункта Дара-Гарби», — сказал он.

Ранее Кулить сообщил, что террористы готовятся к нападению на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации.