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Итальянский МИД подтвердил гибель пропавшего в Израиле гражданина Италии

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МИД Италии подтвердил гибель одного из трёх человек с двойным гражданством, числившихся пропавшими без вести после нападения боевиков движения ХАМАС.
Итальянский МИД подтвердил гибель пропавшего в Израиле гражданина Италии
  • Gettyimages.ru
  • © Rolf Bruderer

«Израильские власти посредством анализа ДНК подтвердили смерть 65-летнего гражданина Италии и Израиля, пропавшего после террористического нападения на кибуц Беэри», — говорится в сообщении.

Посольство Италии в Тель-Авиве контактирует с семьёй погибшего.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной уже привело к гибели более 4 тыс. человек.

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