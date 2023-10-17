Итальянский МИД подтвердил гибель пропавшего в Израиле гражданина Италии

МИД Италии подтвердил гибель одного из трёх человек с двойным гражданством, числившихся пропавшими без вести после нападения боевиков движения ХАМАС.

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«Израильские власти посредством анализа ДНК подтвердили смерть 65-летнего гражданина Италии и Израиля, пропавшего после террористического нападения на кибуц Беэри», — говорится в сообщении. Посольство Италии в Тель-Авиве контактирует с семьёй погибшего. Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной уже привело к гибели более 4 тыс. человек.