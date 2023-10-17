Армия: за время эскалации погибли более 300 израильских военных
Число израильских военных, погибших во время эскалации палестино-израильского конфликта, достигло 302, сообщает Армия обороны Израиля.
- AP
- © Ariel Schalit
Информация размещена на сайте вооружённых сил.
Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной уже привело к гибели более 4 тыс. человек.
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