Армия: за время эскалации погибли более 300 израильских военных

Число израильских военных, погибших во время эскалации палестино-израильского конфликта, достигло 302, сообщает Армия обороны Израиля.

Информация размещена на сайте вооружённых сил.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной уже привело к гибели более 4 тыс. человек.