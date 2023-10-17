Испания ввела четвёртый уровень антитеррористической тревоги в стране

Испания ввела четвёртый уровень антитеррористической тревоги из пяти возможных в стране, сообщило испанское Министерство внутренних дел.

Об этом ведомство написало в соцсети X (бывшая Twitter).

«Совет по оценке террористической угрозы, возглавляемый Гранде-Марлаской (исполняющим обязанности главы МВД Испании. — RT), вводит дополнительные меры безопасности при уровне тревоги 4 из 5», — говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение уровня тревоги до четвёртого уровня подразумевает введение дополнительных антитеррористических мер.

Ранее стало известно, что бельгийская полиция нейтрализовала подозреваемого в нападении в Брюсселе. Позже появилась информация о том, что он скончался.

Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков.