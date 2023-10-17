Власти Швеции заявили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля

Шведский министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Боли заявил, что Швеция получила данные о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля.

По его словам, шведские власти пока не могут сказать, что могло стать причиной повреждения кабеля.

«Но мы можем констатировать, что это повреждение произошло во времени и пространстве, близком к заявленному повреждению газопровода (между Финляндией и Эстонией. — RT)», — цитирует Боли ТАСС.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.