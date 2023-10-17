США ввели экспортные ограничения против 13 организаций из КНР
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«Данные организации определены правительством США, как действующие против национальной безопасности или интересов иностранной политики Соединённых Штатов», — цитирует РИА Новости документ американского Минторга.
В частности, в списке перечислены компании Beijing Biren Technology Development, Moore Thread Intelligent Technology Superburning Semiconductor.
Ранее США ввели экспортные ограничения против пяти российских компаний, а также организаций из Китая, Финляндии, Германии, Омана, Объединённых Арабских Эмиратов и Пакистана.