США ввели экспортные ограничения против 13 организаций из КНР

США ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая за действия против интересов американской нацбезопасности.

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«Данные организации определены правительством США, как действующие против национальной безопасности или интересов иностранной политики Соединённых Штатов», — цитирует РИА Новости документ американского Минторга. В частности, в списке перечислены компании Beijing Biren Technology Development, Moore Thread Intelligent Technology Superburning Semiconductor. Ранее США ввели экспортные ограничения против пяти российских компаний, а также организаций из Китая, Финляндии, Германии, Омана, Объединённых Арабских Эмиратов и Пакистана.