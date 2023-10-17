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США ввели экспортные ограничения против 13 организаций из КНР

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США ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая за действия против интересов американской нацбезопасности.
США ввели экспортные ограничения против 13 организаций из КНР
  • Gettyimages.ru
  • © xPACIFICA

«Данные организации определены правительством США, как действующие против национальной безопасности или интересов иностранной политики Соединённых Штатов», — цитирует РИА Новости документ американского Минторга.

В частности, в списке перечислены компании Beijing Biren Technology Development, Moore Thread Intelligent Technology Superburning Semiconductor.

Ранее США ввели экспортные ограничения против пяти российских компаний, а также организаций из Китая, Финляндии, Германии, Омана, Объединённых Арабских Эмиратов и Пакистана.

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