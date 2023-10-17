Специалист назвал Туска «очевидной кандидатурой» на пост премьер-министра Польши

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что оппозиционная «Гражданская коалиция» будет выдвигать бывшего главу Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра Польши.

По словам специалиста, окончательно говорить о шансах и составе будущего правительства сложно.

Однако, по мнению Кувалдина, фактически победивший в коалиции оппозиционных сил Туск является наиболее опытным и влиятельным политиком, у которого есть опыт формирования правительства, а также он обладает большим влиянием на европейском уровне, что делает его очевидной кандидатурой.

«Конечно, определённую роль играет, что Туск внутри Польши обладает достаточно высоким антирейтингом, большое число польских граждан относится к нему без энтузиазма. Но, как мне кажется, он довольно успешно показал себя в этой кампании и показал себя как безусловный лидер», — заключил эксперт.

Ранее стало известно о том, что оппозиционная «Гражданская коалиция» будет выдвигать бывшего главу польского правительства Туска на пост премьер-министра.

Туск занимал пост премьера Польши с 2007 по 2014 год.