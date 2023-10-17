Узнать больше

Специалист назвал Туска «очевидной кандидатурой» на пост премьер-министра Польши

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что оппозиционная «Гражданская коалиция» будет выдвигать бывшего главу Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра Польши.
Специалист назвал Туска «очевидной кандидатурой» на пост премьер-министра Польши
  • AP
  • © Petr David Josek

По словам специалиста, окончательно говорить о шансах и составе будущего правительства сложно.

Однако, по мнению Кувалдина, фактически победивший в коалиции оппозиционных сил Туск является наиболее опытным и влиятельным политиком, у которого есть опыт формирования правительства, а также он обладает большим влиянием на европейском уровне, что делает его очевидной кандидатурой.

«Конечно, определённую роль играет, что Туск внутри Польши обладает достаточно высоким антирейтингом, большое число польских граждан относится к нему без энтузиазма. Но, как мне кажется, он довольно успешно показал себя в этой кампании и показал себя как безусловный лидер», — заключил эксперт.

Ранее стало известно о том, что оппозиционная «Гражданская коалиция» будет выдвигать бывшего главу польского правительства Туска на пост премьер-министра.

Туск занимал пост премьера Польши с 2007 по 2014 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить