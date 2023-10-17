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Депутат назвал отработкой подлого заказа резолюцию ПАСЕ в отношении России

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT резолюцию ПАСЕ «Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента Российской Федерации исключения в отношении ограничения сроков пребывания в должности».
Депутат назвал отработкой подлого заказа резолюцию ПАСЕ в отношении России
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Парламентская ассамблея Совета Европы из организации, которая должна принимать постановления и решения, связанные с улучшением социально-экономического, культурного пространства на европейских территориях, стала структурой, которая работает по указанию Госдепа. Они не являются сегодня самостоятельными, а выполняют функционал одного из рупоров русофобии, которой страдает и сам ЕС, и к этому скатывается сегодня, к большому сожалению, и ООН. Поэтому они отрабатывают грязный, ничтожный, подлый заказ», — подчеркнул собеседник RT. 

Ранее в МИД России заявили, что документы, принимаемые Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) в отношении России, ничтожны, они говорят о продолжении деградации этой организации.

13 октября 43 члена ПАСЕ проголосовали за резолюцию, призывающую страны Совета Европы «признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных контактов и в целях достижения мира».

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