Депутат назвал отработкой подлого заказа резолюцию ПАСЕ в отношении России
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«Парламентская ассамблея Совета Европы из организации, которая должна принимать постановления и решения, связанные с улучшением социально-экономического, культурного пространства на европейских территориях, стала структурой, которая работает по указанию Госдепа. Они не являются сегодня самостоятельными, а выполняют функционал одного из рупоров русофобии, которой страдает и сам ЕС, и к этому скатывается сегодня, к большому сожалению, и ООН. Поэтому они отрабатывают грязный, ничтожный, подлый заказ», — подчеркнул собеседник RT.
Ранее в МИД России заявили, что документы, принимаемые Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) в отношении России, ничтожны, они говорят о продолжении деградации этой организации.
13 октября 43 члена ПАСЕ проголосовали за резолюцию, призывающую страны Совета Европы «признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных контактов и в целях достижения мира».