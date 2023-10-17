Врач: мест для пациентов в больнице «Аш-Шифа» в Газе катастрофически не хватает

Мест для новых пациентов в больнице «Аш-Шифа» в Газе катастрофически не хватает, и людей приходится класть прямо на пол, рассказал RT врач-кардиолог Халед Абу Самра.

«До сих пор раненые поступают к нам каждые десять минут», — сказал он.

В больнице пока ещё остаются медикаменты, инструменты, вода и электричество от генераторов (в остальной Газе электричества и связи нет), но всё это на исходе, отметил врач.

По его словам, ещё много людей находится под завалами домов, их невозможно оттуда вытащить. В морг постоянно поступают новые тела погибших.

Халед Абу Самра учился в Донецке, где и выучил русский язык. Он признаётся, что никогда не забудет коллег, научивших его медицине, и гордится умением говорить на русском.

«Когда началась война, в 2014 году, я ещё жил там, а потом вернулся на родину. Мы очень переживали за Донбасс, молились, чтобы между Россией и Украиной наступил мир. Помолитесь за нас тоже», — добавил врач.

В ВОЗ ранее заявили, что приказы Израиля об эвакуации более 2000 пациентов из 22 больниц на севере Газы равносильны смертному приговору.