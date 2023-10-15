ВОЗ назвала приказы Израиля об эвакуации больниц на юг Газы смертным приговором

В ВОЗ заявили, что приказы Израиля об эвакуации более 2000 пациентов из 22 больниц на севере Газы равносильны смертному приговору.

Такое заявление было опубликовано на сайте организации. В ВОЗ отметили, что такое принуждение может стоить людям жизней. Ранее в ВОЗ заявили о критическом состоянии системы здравоохранения в секторе Газа.