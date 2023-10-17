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Орбан: Венгрия пытается спасти в двусторонних контактах с Россией всё, что может

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт пытается спасти в двусторонних контактах с Москвой всё, что может.
Орбан: Венгрия пытается спасти в двусторонних контактах с Россией всё, что может
  • AFP
  • © Attila KISBENEDEK

Об этом он сказал в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в китайской столице. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы пытаемся спасти всё, что можно, из наших двусторонних контактов», — заявил Орбан.

По словам венгерского премьер-министра, в Венгрии заинтересованы в том, чтобы поддерживать сотрудничество с Россией не только на уровне общения, но и на уровне экономики, «пока это возможно».

Кроме того, Орбан заявил, что Венгрия никогда не имела планов по противостоянию России, а, наоборот, всегда планировала расширять сотрудничество.

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