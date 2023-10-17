Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России

Венгрия никогда не имела планов по противостоянию России, а, наоборот, всегда планировала расширять сотрудничество, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине он отметил, что отношения между странами никогда ещё не находились в такой тяжёлой ситуации. Однако у сторон получилось наладить сотрудничество.

«Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось», — цитирует Орбана РИА Новости.

Путин встретился с премьер-министром Венгрии на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.