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Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России

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Венгрия никогда не имела планов по противостоянию России, а, наоборот, всегда планировала расширять сотрудничество, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России
  • AFP
  • © Grigory SYSOYEV

Во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине он отметил, что отношения между странами никогда ещё не находились в такой тяжёлой ситуации. Однако у сторон получилось наладить сотрудничество.

«Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось», — цитирует Орбана РИА Новости.

Путин встретился с премьер-министром Венгрии на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

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