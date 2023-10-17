Посол Викторов: Россия приняла все меры для эвакуации граждан из сектора Газа
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По его словам, Москва внимательно следит за ситуацией на земле в секторе Газа и прорабатывает возможность проведения эвакуации всех обратившихся за помощью россиян.
«Все необходимые подготовительные меры с российской стороны приняты, ждём возможности, когда будет открыт находящийся на юге сектора Газа пограничный переход «Рафах», — цитирует Викторова ТАСС.
По последним данным, число пропавших после атаки ХАМАС россиян возросло до девяти, ещё 16 граждан погибли.