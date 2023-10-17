Хаменеи: никто не остановит мусульман, если Израиль продолжит преступления
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Его слова приводит агентство IRNA.
По словам Хаменеи, в случае продолжения преступлений со стороны Израиля мусульмане «дойдут до исступления».
«Силы сопротивления дойдут до исступления, никто уже не сможет остановить их», — сказал он.
Верховный лидер Ирана также назвал геноцидом действия Израиля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и другие страны Запада направляют остриё ближневосточного конфликта против Ирана.