Узнать больше

Хаменеи: никто не остановит мусульман, если Израиль продолжит преступления

Короткая ссылка
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что никто не остановит мусульман, если Армия обороны Израиля продолжит свои преступления в зоне палестино-израильского конфликта.
Хаменеи: никто не остановит мусульман, если Израиль продолжит преступления
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Его слова приводит агентство IRNA.

По словам Хаменеи, в случае продолжения преступлений со стороны Израиля мусульмане «дойдут до исступления».

«Силы сопротивления дойдут до исступления, никто уже не сможет остановить их», — сказал он.

Верховный лидер Ирана также назвал геноцидом действия Израиля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и другие страны Запада направляют остриё ближневосточного конфликта против Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить