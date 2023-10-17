FT: конфликт Израиля и ХАМАС стал испытанием для оборонного сектора США
- AP
- © Leo Correa
Отмечается, что американские производители вооружений собираются нарастить поставки в Израиль в то время, когда они уже находятся под давлением в связи с необходимостью снабжать Украину, а также пополнять запасы Пентагона. Именно это, по мнению аналитиков, может добавить стресса для оборонно-промышленной базы, которая и так работает на максимум.
Также аналитики считают, что украинский конфликт стал тревожным звонком для оборонной промышленности США, ведь она снижала производство традиционных вооружений и сосредотачивалась на технологически продвинутых системах наблюдения и разведки.
Ранее сообщалось, что Израиль запросил у США $10 млрд помощи на фоне эскалации конфликта.
Перевод статьи подготовило Ино ТВ.