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FT: конфликт Израиля и ХАМАС стал испытанием для оборонного сектора США

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Обострившийся конфликт между Израилем и ХАМАС обернулся испытанием для оборонного сектора США, который оказался в напряжённой ситуации из-за Украины, говорится в публикации Financial Times.
FT: конфликт Израиля и ХАМАС стал испытанием для оборонного сектора США
  • AP
  • © Leo Correa

Отмечается, что американские производители вооружений собираются нарастить поставки в Израиль в то время, когда они уже находятся под давлением в связи с необходимостью снабжать Украину, а также пополнять запасы Пентагона. Именно это, по мнению аналитиков, может добавить стресса для оборонно-промышленной базы, которая и так работает на максимум.

Также аналитики считают, что украинский конфликт стал тревожным звонком для оборонной промышленности США, ведь она снижала производство традиционных вооружений и сосредотачивалась на технологически продвинутых системах наблюдения и разведки.

Ранее сообщалось, что Израиль запросил у США $10 млрд помощи на фоне эскалации конфликта.

Перевод статьи подготовило Ино ТВ.

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