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Армия Израиля нанесла удары по командным центрам и другим объектам ХАМАС

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Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по командным центрам, военной инфраструктуре с бойцами внутри и укрытиям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Армия Израиля нанесла удары по командным центрам и другим объектам ХАМАС
  • AFP
  • © Menahem KAHANA

Об этом информирует пресс-служба израильской армии.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по оперативным командным центрам, военной инфраструктуре с находящимися внутри боевиками и укрытиям, принадлежащим ХАМАС», — говорится в заявлении.

В израильской армии добавили, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по ХАМАС в секторе Газа.

Ранее армия Израиля заявила о ликвидации командира южного округа нацбезопасности ХАМАС.

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