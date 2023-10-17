Армия Израиля нанесла удары по командным центрам и другим объектам ХАМАС

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по командным центрам, военной инфраструктуре с бойцами внутри и укрытиям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

AFP

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Об этом информирует пресс-служба израильской армии. «Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по оперативным командным центрам, военной инфраструктуре с находящимися внутри боевиками и укрытиям, принадлежащим ХАМАС», — говорится в заявлении. В израильской армии добавили, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по ХАМАС в секторе Газа. Ранее армия Израиля заявила о ликвидации командира южного округа нацбезопасности ХАМАС.