Армия Израиля нанесла удары по командным центрам и другим объектам ХАМАС
- AFP
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Об этом информирует пресс-служба израильской армии.
«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по оперативным командным центрам, военной инфраструктуре с находящимися внутри боевиками и укрытиям, принадлежащим ХАМАС», — говорится в заявлении.
В израильской армии добавили, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по ХАМАС в секторе Газа.
Ранее армия Израиля заявила о ликвидации командира южного округа нацбезопасности ХАМАС.