Армия Израиля заявила о ликвидации командира южного округа нацбезопасности ХАМАС

Армия обороны Израиля со ссылкой на данные разведки заявила об уничтожении командующего южным округом нацбезопасности движения ХАМАС.

«Командир южного округа нацбезопасности ХАМАС был уничтожен», — говорится в сообщении израильской армии.

Отмечается, что за день авиация ЦАХАЛ поразила 250 целей в секторе Газа.

Ранее израильский министр обороны Йоав Галлант заявил, что война, которую Израиль намерен провести против движения ХАМАС, будет смертоносной и навсегда изменит ситуацию.

По его словам, израильская армия будет проводить военную операцию до полного уничтожения боевиков движения ХАМАС.