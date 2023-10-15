Армия Израиля заявила о ликвидации командира южного округа нацбезопасности ХАМАС
«Командир южного округа нацбезопасности ХАМАС был уничтожен», — говорится в сообщении израильской армии.
Отмечается, что за день авиация ЦАХАЛ поразила 250 целей в секторе Газа.
Ранее израильский министр обороны Йоав Галлант заявил, что война, которую Израиль намерен провести против движения ХАМАС, будет смертоносной и навсегда изменит ситуацию.
По его словам, израильская армия будет проводить военную операцию до полного уничтожения боевиков движения ХАМАС.