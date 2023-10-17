Задержанного с ножом у школы во Франции мужчину приговорили к полугоду тюрьмы
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«Мужчина 24 лет был приговорён в понедельник к шести месяцам тюрьмы без права досрочного освобождения за незаконное ношение оружия», — говорится в сообщении France Bleu.
Уточняется, что мужчину задержали после нападения с ножом в школе на севере Франции, в результате которого погиб педагог. Задержанный состоит в списке лиц, представляющих угрозу госбезопасности (fiche S).
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на полицию сообщал, что во Франции неизвестный напал с ножом на лицей Гамбетта в городе Аррас, в результате чего погиб школьный учитель.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что погибший от рук нападавшего в Аррасе учитель спас жизни учеников.
Макрон выразил соболезнования семье погибшего.