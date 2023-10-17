Задержанного с ножом у школы во Франции мужчину приговорили к полугоду тюрьмы

Задержанного с кухонным ножом возле школы в Парижском регионе мужчину приговорили к шести месяцам тюремного заключения.

«Мужчина 24 лет был приговорён в понедельник к шести месяцам тюрьмы без права досрочного освобождения за незаконное ношение оружия», — говорится в сообщении France Bleu.

Уточняется, что мужчину задержали после нападения с ножом в школе на севере Франции, в результате которого погиб педагог. Задержанный состоит в списке лиц, представляющих угрозу госбезопасности (fiche S).

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на полицию сообщал, что во Франции неизвестный напал с ножом на лицей Гамбетта в городе Аррас, в результате чего погиб школьный учитель.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что погибший от рук нападавшего в Аррасе учитель спас жизни учеников.

Макрон выразил соболезнования семье погибшего.