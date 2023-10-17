Глава МВД Бельгии подтвердила гибель исполнителя теракта в Брюсселе

Исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений при попытке задержания полицией, заявила глава МВД страны Аннелис Верлинден.

«Исполнитель теракта в Брюсселе был идентифицирован, он скончался. Мы благодарим службы разведки и безопасности, а также прокуратуру за быстрые и решительные действия вчера вечером и сегодня утром», — сообщила она.

Ранее стало известно, что бельгийская полиция нейтрализовала подозреваемого в нападении в Брюсселе. Позже появилась информация о том, что он скончался.

Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков.