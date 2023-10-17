Песков: Путин пока не предлагал мирную инициативу по конфликту на Ближнем Востоке

Российский президент Владимир Путин пока не выступал с мирной инициативой по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что с соответствующей инициативой нужно выступать только после переговоров со всеми сторонами конфликта, чтобы понять их позиции и тенденции. По словам Пескова, у Путина наверняка сложилось определённое мнение после телефонных разговоров с лидерами стран.

«Сейчас перед тем, как помогать урегулированию, нужно помочь выйти из состояния горячей войны. В данном случае усилия любых стран будут только приветствоваться, и Россия, как говорил президент, готова свою толику внести в этот процесс», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря.

Ранее Путин в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о готовности Москвы содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта.