Узнать больше

Володин: Госдума начинает процедуру отзыва ратификации ДВЗЯИ

Короткая ссылка
Государственная дума начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект в первом чтении сегодня, 17 октября.

Об этом в своём Telegram-канале проинформировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

По его словам, российские власти на протяжении 23 лет ждали ратификации ДВЗЯИ со стороны Вашингтона, однако американские власти не сделали этого из-за двойных стандартов и безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности.

«В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — заявил Володин.

Он отметил, что Соединённым Штатам стоит наконец-то понять, что «гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит».

Также спикер Госдумы высказался о необходимости диалога, основанного на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных стран.

Ранее замглавы делегации России Константин Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что Россия не будет проводить ядерное испытание первой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить