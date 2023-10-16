МИД: Россия не будет проводить ядерное испытание первой
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Он отметил, что отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает намерения России возобновить ядерные испытания.
«Как заявил президент России Владимир Путин, мы не станем проводить ядерные испытания первыми», — приводит РИА Новости слова Воронцова.
Дипломат добавил, что ответственность за развитие ситуации будет полностью лежать на США.
Ранее профильный комитет Госдумы подготовил проект закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).