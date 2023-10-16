МИД: Россия не будет проводить ядерное испытание первой

Россия не будет проводить ядерное испытание первой, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации России Константин Воронцов.

Он отметил, что отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает намерения России возобновить ядерные испытания.

«Как заявил президент России Владимир Путин, мы не станем проводить ядерные испытания первыми», — приводит РИА Новости слова Воронцова.

Дипломат добавил, что ответственность за развитие ситуации будет полностью лежать на США.

Ранее профильный комитет Госдумы подготовил проект закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).