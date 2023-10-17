Sudinfo: напавший на людей в Бельгии имел радикальные исламские взгляды
Об этом пишет издание Sudinfo.
«Исполнитель теракта некий Абдесалям, скорее всего, был известен нашим спецслужбам своими радикальными взглядами», — говорится в публикации.
Ранее террорист записал видео, в котором заявил о своей принадлежности к «Исламскому государству»*.
Также сообщалось, что в Брюсселе закрыли ряд станций метро после нападения на шведских болельщиков.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.