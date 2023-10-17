Sudinfo: стрелявший в Брюсселе заявил о своей принадлежности к ИГ
Сообщение приводит РИА Новости.
Отмечается, что на видео нападавший заявил, что готов «убивать и умереть».
Ранее стало известно, что два человека погибли при стрельбе в Брюсселе.
Организаторы матча квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции в Брюсселе приняли решение остановить проведение игры.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.