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Sudinfo: стрелявший в Брюсселе заявил о своей принадлежности к ИГ

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Стрелявший в понедельник, 16 октября, в Брюсселе записал видео, в котором заявил о своей принадлежности к «Исламскому государству»*, сообщает издание Sudinfo.

Сообщение приводит РИА Новости.

Отмечается, что на видео нападавший заявил, что готов «убивать и умереть».

Ранее стало известно, что два человека погибли при стрельбе в Брюсселе.

Организаторы матча квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции в Брюсселе приняли решение остановить проведение игры.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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