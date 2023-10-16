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Посол: президент Палестины Аббас призвал ХАМАС освободить заложников

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Палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас призвал палестинское движение ХАМАС освободить заложников.
Посол: президент Палестины Аббас призвал ХАМАС освободить заложников
  • AP
  • © Ludovic Marin

Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Махмуд Аббас уже объявил в заявлении об остановке войны, чтобы помощь пошла, и вода, и электричество, и чтобы ХАМАС вернуло мирных людей, которых они брали (в заложники. — RT)», — сказал собеседник агентства.

Посол добавил, что палестинский лидер также призвал Израиль освободить заложников.

Нофаль подчеркнул, что самое главное сейчас — остановить войну.

Ранее госсекретарь заявил, что американские власти сосредоточены на освобождении находящихся у движения ХАМАС заложников.

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