Посол: президент Палестины Аббас призвал ХАМАС освободить заложников

Палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас призвал палестинское движение ХАМАС освободить заложников.

Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Махмуд Аббас уже объявил в заявлении об остановке войны, чтобы помощь пошла, и вода, и электричество, и чтобы ХАМАС вернуло мирных людей, которых они брали (в заложники. — RT)», — сказал собеседник агентства.

Посол добавил, что палестинский лидер также призвал Израиль освободить заложников.

Нофаль подчеркнул, что самое главное сейчас — остановить войну.

Ранее госсекретарь заявил, что американские власти сосредоточены на освобождении находящихся у движения ХАМАС заложников.