Посол: президент Палестины Аббас призвал ХАМАС освободить заложников
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- © Ludovic Marin
Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Махмуд Аббас уже объявил в заявлении об остановке войны, чтобы помощь пошла, и вода, и электричество, и чтобы ХАМАС вернуло мирных людей, которых они брали (в заложники. — RT)», — сказал собеседник агентства.
Посол добавил, что палестинский лидер также призвал Израиль освободить заложников.
Нофаль подчеркнул, что самое главное сейчас — остановить войну.
Ранее госсекретарь заявил, что американские власти сосредоточены на освобождении находящихся у движения ХАМАС заложников.