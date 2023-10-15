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Блинкен: США сосредоточены на освобождении находящихся у ХАМАС заложников

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Американские власти сосредоточены на освобождении находящихся у движения ХАМАС заложников, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен: США сосредоточены на освобождении находящихся у ХАМАС заложников
  • AP
  • © Michael Wyke

«Мы очень сильно сконцентрированы на вызволении заложников. Это ещё одно из ужасных действий, совершённых ХАМАС», — сказал Блинкен телеканалу Al Arabiya.

Он отметил, что США намерены вызволить своих сограждан.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова заявила, что по меньшей мере один россиянин, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС.

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