Блинкен: США сосредоточены на освобождении находящихся у ХАМАС заложников
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- © Michael Wyke
«Мы очень сильно сконцентрированы на вызволении заложников. Это ещё одно из ужасных действий, совершённых ХАМАС», — сказал Блинкен телеканалу Al Arabiya.
Он отметил, что США намерены вызволить своих сограждан.
Ранее пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова заявила, что по меньшей мере один россиянин, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС.