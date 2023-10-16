Узнать больше

Кремль: Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие партнёрства России и КНР

Короткая ссылка
В Пекине президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудят дальнейшее развитие российско-китайского партнёрства, сообщает пресс-служба Кремля.
Кремль: Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие партнёрства России и КНР
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудят актуальные региональные и международные проблемы.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин 16 октября отправится в Китай, где примет участие в форуме «Один пояс — один путь» и проведёт переговоры с Си Цзиньпином.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить