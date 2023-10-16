Кремль: Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие партнёрства России и КНР
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
«Будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — говорится в сообщении.
Также стороны обсудят актуальные региональные и международные проблемы.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин 16 октября отправится в Китай, где примет участие в форуме «Один пояс — один путь» и проведёт переговоры с Си Цзиньпином.