Кремль: Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие партнёрства России и КНР

В Пекине президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудят дальнейшее развитие российско-китайского партнёрства, сообщает пресс-служба Кремля.

«Будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудят актуальные региональные и международные проблемы.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин 16 октября отправится в Китай, где примет участие в форуме «Один пояс — один путь» и проведёт переговоры с Си Цзиньпином.