Ynet: в Израиле заявили Зеленскому, что сейчас не время для его визита в страну
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Об этом информирует портал Ynet со ссылкой на источники.
По данным портала, Зеленский хотел приехать в Израиль вместе с американским госсекретарём Энтони Блинкеном, который прибыл в страну в понедельник, 16 октября.
«Но израильская сторона заявила Украине, что сейчас для такого визита Зеленского «неподходящее время», — говорится в публикации.
Ранее обозреватель Financial Times Бен Холл заявил, что Зеленский попросил НАТО предоставить ВСУ больше оружия, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем.