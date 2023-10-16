Ynet: в Израиле заявили Зеленскому, что сейчас не время для его визита в страну

Владимир Зеленский изъявил желание посетить Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, однако власти Израиля назвали такой визит несвоевременным.

Об этом информирует портал Ynet со ссылкой на источники.

По данным портала, Зеленский хотел приехать в Израиль вместе с американским госсекретарём Энтони Блинкеном, который прибыл в страну в понедельник, 16 октября.

«Но израильская сторона заявила Украине, что сейчас для такого визита Зеленского «неподходящее время», — говорится в публикации.

Ранее обозреватель Financial Times Бен Холл заявил, что Зеленский попросил НАТО предоставить ВСУ больше оружия, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем.