Сенатор Джабаров: ничего из послужного списка Байдена нельзя ставить в пример

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал намерение американского президента Джо Байдена подавить российское правительство, а также разрешить конфликт на Ближнем Востоке.

По словам сенатора, данное заявление напоминает ему Адольфа Гитлера, который тоже «пытался подавить советское правительство».

«Я думаю, что деменция у господина Байдена зашла так далеко, что он уже не понимает, что говорит. И о каком втором сроке он говорит, тоже непонятно. Если он так себя будет вести, то непонятно, кто будет управлять Америкой, какие силы, стоящие за ним», — рассказал Джабаров.

Он также добавил, что пока ничего из послужного списка Байдена в пример ставить нельзя.

«Везде, где он принимал участие, везде, где приложил свою руку, — конфликты, скандалы, поражения, позор американцам, ослабление их влияния в Европе и других частях мира», — заключил собеседник RT.

Ранее американский президент Джо Байден, говоря о целях возможного второго срока, заявил, что намерен подавить российское правительство, а также разрешить конфликт на Ближнем Востоке.