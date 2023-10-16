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WP: саудовский принц Мухаммед заставил Блинкена ждать встречи всю ночь

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Госсекретарю Соединённых Штатов Энтони Блинкену в ходе визита в Саудовскую Аравию пришлось всю ночь ждать встречи с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом.
WP: саудовский принц Мухаммед заставил Блинкена ждать встречи всю ночь
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается в материале, в Эр-Рияде наследный принц заставил Блинкена ждать встречи несколько часов.

Уточняется, что она должна была состояться 14 октября вечером, но принц явился на неё только на следующее утро.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Блинкен посетил ОАЭ.

Это была пятая «остановка» американского дипломата в ходе турне, связанного с палестино-израильским конфликтом.

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