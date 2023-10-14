Блинкен прибыл в ОАЭ в рамках ближневосточного турне
- AP
Как пишет CNN, 14 октября Блинкен был в Саудовской Аравии, где провёл встречи с коллегами из МИД.
13 октября он посетил Иорданию, Катар и Бахрейн. За день до этого госсекретарь США был в Израиле.
На 15-е число у него запланирована поездка в Египет, после чего вернётся в США.
Ранее глава Госдепа сообщил, что американская администрация работает с партнёрами и международными организациями над созданием «зон безопасности» для мирного населения сектора Газа.