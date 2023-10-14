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Блинкен прибыл в ОАЭ в рамках ближневосточного турне

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в ОАЭ, это уже пятая «остановка» американского дипломата в ходе турне, связанного с палестино-израильским конфликтом.
Блинкен прибыл в ОАЭ в рамках ближневосточного турне
  • AP

Как пишет CNN, 14 октября Блинкен был в Саудовской Аравии, где провёл встречи с коллегами из МИД.

13 октября он посетил Иорданию, Катар и Бахрейн. За день до этого госсекретарь США был в Израиле.

На 15-е число у него запланирована поездка в Египет, после чего вернётся в США.

Ранее глава Госдепа сообщил, что американская администрация работает с партнёрами и международными организациями над созданием «зон безопасности» для мирного населения сектора Газа.

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