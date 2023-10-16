Экс-президент Финляндии Ахтисаари скончался на 87-м году жизни

Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари умер в возрасте 86 лет, заявили в канцелярии лидера страны Саули Ниинистё.

По представленной информации, Ахтисаари скончался сегодня в 06:40 мск.

«Президент Мартти Ахтисаари ушёл из жизни в Хельсинки 16 октября в 06:40 (совпадает с мск). На момент смерти президенту Ахтисаари было 86 лет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что бывший лидер занимал пост десятого президента Финляндии и находился на посту с 1994 по 2000 год. Также Ахтисаари был удостоен Нобелевской премии мира в 2008 году.

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