Узнать больше

Экс-президент Финляндии Ахтисаари скончался на 87-м году жизни

Короткая ссылка
Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари умер в возрасте 86 лет, заявили в канцелярии лидера страны Саули Ниинистё.
Экс-президент Финляндии Ахтисаари скончался на 87-м году жизни
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

По представленной информации, Ахтисаари скончался сегодня в 06:40 мск.

«Президент Мартти Ахтисаари ушёл из жизни в Хельсинки 16 октября в 06:40 (совпадает с мск). На момент смерти президенту Ахтисаари было 86 лет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что бывший лидер занимал пост десятого президента Финляндии и находился на посту с 1994 по 2000 год. Также Ахтисаари был удостоен Нобелевской премии мира в 2008 году.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в возрасте 54 лет скончался художник и поэт Гавриил Лубнин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить