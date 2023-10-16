Глава ВОЗ допустил, что гумпомощь в Газу можно будет доставить уже сегодня

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус допустил, что гуманитарную помощь в Газу можно будет доставить уже сегодня в связи с информацией о прекращении огня.

Об этом он написал в соцсети X.

«Испытываю большое облегчение в связи с информацией о прекращении огня, позволяющем доставлять в Газу жизненно необходимые товары из Египта», — сообщил он.

По словам Гебрейесуса, самолёт организации с медикаментами прибыл в район Рафаха 14 октября и идёт работа над тем, чтобы доставить их в Газу, поскольку многие гражданские лица испытывают серьёзную нужду.

Ранее армия Израиля объявила о внедрении плана эвакуировать жителей 28 населённых пунктов на границе с Ливаном.