Глава ВОЗ допустил, что гумпомощь в Газу можно будет доставить уже сегодня
- AP
Об этом он написал в соцсети X.
«Испытываю большое облегчение в связи с информацией о прекращении огня, позволяющем доставлять в Газу жизненно необходимые товары из Египта», — сообщил он.
По словам Гебрейесуса, самолёт организации с медикаментами прибыл в район Рафаха 14 октября и идёт работа над тем, чтобы доставить их в Газу, поскольку многие гражданские лица испытывают серьёзную нужду.
Ранее армия Израиля объявила о внедрении плана эвакуировать жителей 28 населённых пунктов на границе с Ливаном.