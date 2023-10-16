Узнать больше

Путин рассказал подробности неформальных переговоров с Си Цзиньпином в Петербурге

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что неформальные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Санкт-Петербурге прошли в самой дружеской атмосфере.
Путин рассказал подробности неформальных переговоров с Си Цзиньпином в Петербурге
  • kremlin.ru

Путин рассказал, что после официального визита китайского лидера в Россию они отправились в Санкт-Петербург.

«Ходили вместе на крейсер «Аврора», катались на катере по реке Неве, очень долго, подробно, в абсолютно нейтральной, доброжелательной атмосфере с ним говорили и о двусторонних отношениях, и о ситуации в мире», — сказал российский лидер в интервью Медиакорпорации Китая.

Путин подчеркнул, что это была самая дружеская атмосфера, где стороны обсудили все вопросы и проблемы.

«Это было очень основательно, очень спокойно, доброжелательно, как домашняя обстановка такая», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине уделят внимание обстановке в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить