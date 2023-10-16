Путин рассказал подробности неформальных переговоров с Си Цзиньпином в Петербурге

Президент России Владимир Путин заявил, что неформальные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Санкт-Петербурге прошли в самой дружеской атмосфере.

Путин рассказал, что после официального визита китайского лидера в Россию они отправились в Санкт-Петербург.

«Ходили вместе на крейсер «Аврора», катались на катере по реке Неве, очень долго, подробно, в абсолютно нейтральной, доброжелательной атмосфере с ним говорили и о двусторонних отношениях, и о ситуации в мире», — сказал российский лидер в интервью Медиакорпорации Китая.

Путин подчеркнул, что это была самая дружеская атмосфера, где стороны обсудили все вопросы и проблемы.

«Это было очень основательно, очень спокойно, доброжелательно, как домашняя обстановка такая», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине уделят внимание обстановке в мире.