Путин рассказал подробности неформальных переговоров с Си Цзиньпином в Петербурге
- kremlin.ru
Путин рассказал, что после официального визита китайского лидера в Россию они отправились в Санкт-Петербург.
«Ходили вместе на крейсер «Аврора», катались на катере по реке Неве, очень долго, подробно, в абсолютно нейтральной, доброжелательной атмосфере с ним говорили и о двусторонних отношениях, и о ситуации в мире», — сказал российский лидер в интервью Медиакорпорации Китая.
Путин подчеркнул, что это была самая дружеская атмосфера, где стороны обсудили все вопросы и проблемы.
«Это было очень основательно, очень спокойно, доброжелательно, как домашняя обстановка такая», — отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине уделят внимание обстановке в мире.