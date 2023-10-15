Песков: Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров уделят внимание обстановке в мире

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине уделят внимание обстановке в мире.

Об этом заявил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очень большое, потому что и Россия, и Китай играют очень существенную роль в международных делах, эта роль растёт. Нас объединяют много интеграционных процессов, много объединений, привлекательность которых в глазах мирового сообщества растёт», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Путин отметил, что Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры, он смотрит в будущее.