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Путин: Си Цзиньпин не принимает конъюнктурных решений, он смотрит в будущее

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Председатель КНР Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры, он смотрит в будущее, заявил российский лидер Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

По его словам, это отличает Си Цзиньпина от лидеров, которые приходят на «пять минут покрасоваться».

Кроме того, Путин назвал своего китайского коллегу одним из признанных мировых лидеров.

«Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее», — сказал российский президент.

Также Путин отметил, что инициативу «Один пояс — один путь» стоит понимать как желание сотрудничать.

Также он заявил, что страны БРИКС поддерживают концепцию создания многополярного мира.

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