Путин: Си Цзиньпин не принимает конъюнктурных решений, он смотрит в будущее
По его словам, это отличает Си Цзиньпина от лидеров, которые приходят на «пять минут покрасоваться».
Кроме того, Путин назвал своего китайского коллегу одним из признанных мировых лидеров.
«Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее», — сказал российский президент.
Также Путин отметил, что инициативу «Один пояс — один путь» стоит понимать как желание сотрудничать.
Также он заявил, что страны БРИКС поддерживают концепцию создания многополярного мира.